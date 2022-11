Moto | Bagnaia | ' Ducati fondamentale per vittoria Mondiale'

(Di lunedì 14 novembre 2022) "Si parla sempre diciclismo come di sport individuale, ma in realtà dietro ci sono tantissime persone dietro. Io sono solo quello che porta al traguardo il tutto, quando ci si riesce. E' un ...

... ultimo pilota italiano suitaliana: "E' un'ulteriore parentesi di un anno fantastico. Non ... è stato anche il primo titolo per la VR46 Academy", conclude. . 14 novembre 2022Lo ha detto il campione del mondo della MotoGp Francesco, ricevendo il Collare d'Oro al ... Andrea Abodi che, parlando al pilota torinese della Ducati, ha aggiunto: "Hai avuto unache ti ...Il torinese ha parlato durante la cerimonia a Roma, in cui ha ricevuto l'onorificenza dopo il Mondiale vinto in classe regina ..."Si parla sempre di motociclismo come di sport individuale, ma in realtà dietro ci sono tantissime persone dietro. Io sono solo quello che porta al traguardo il tutto, quando ci si riesce. E' un lavor ...