Mosca ha una sola possibilità | l' esperto israeliano rivela come finirà la guerra

(Di lunedì 14 novembre 2022)di sicurezza, antiterrorismo militare e strategia militare, Lion Udler aprì un canale Telegram per venire incontro alle richieste di «20-30 amici» che sapendolo bene informato gli chiedevano di spedire loro «informazioni di quelle che su giornali e tv normalmente non finiscono». Adesso ha oltre 10.000 iscritti, ed è una delle fonti in italiano oggi più frequentate da chi segue gli eventi in Ucraina. Gli abbiano chiesto se Kherson è una svolta decisiva di questa, oppure è solo una tappa. «Quello che è successo a Kherson è quasi uguale a quello che è successo a Kharkiv. Una tappa di questa, ma non credo decisiva. La differenza è che i russi questa volta hanno preso la decisione giusta». Però l'effetto psicologico sembra devastante, anche perché Kherson la avevano appena annessa. «Vero, ...