Montesano vs Rai | «Ho dato mandato all’avvocato di tutelare la mia onorabilità»

(Di lunedì 14 novembre 2022) Enrico- Ballando con le Stelle Enricoha chiesto scusa ma la cacciata da Ballando con le Stelle non gli va giù e hamandi procedere perla sua immagine. Il fattaccio della maglietta della Decima Mas indossata durante le prove dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci continua ad agitare gli animi, con l’attore che ci tiene a rimarcare la sua buona fede di collezionista di t-shirt senza per forza – parole sue – condividerne il contenuto, ricordando di essere stato “un parlamentare di sinistra (con il PDS, ndDM), in linea con la mia fede politica che non può essere certo accostata a quella fascista”. “Ho precisato che la maglietta da me indossata, che fa parte di una mia collezione da anni è in vendita pubblica nei negozi ...