Montesano escluso da Ballando per la maglietta fascista | «Farò ricorso contro la Rai Avevano visto la t-shirt senza obiezioni»

La Rai ha definito inaccettabile l'episodio die lo hadal programma, senza però rendersi conto di essere stata "complice" della situazione, mandando in onda il video che ha dato il ...Dagli sviluppi sullo scontro in Europa sui migranti, al punto sul "caso",da un programma di Rai Uno per aver indossato una maglietta della X Mas, passando per le novità sull'attentato di Istanbul, è stata arrestata una donna e la Turchia accusa i curdi ...Dopo le scuse, Enrico Montesano annuncia che farà causa alla Rai. Quella maglietta con il simbolo della Decima Mas, flottiglia d'assalto della marina militare fascista che ...(Adnkronos) - ''Montesano Non andava sbattuto fuori dal programma, bisognava solo fargli cambiare la maglietta. Lui è così, se poi la Rai non lo vuole così gli fa mettere la maglietta di De Gasperi'' ...