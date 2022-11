Montesano e la maglietta X Mas a Ballando | Striscia | ' Il video incriminato era registrato | come mai nessuno se n' è accorto prima?'

(Di lunedì 14 novembre 2022) Questa sera ala notizia (Canale 5, ore 20.35) nuovo appuntamento con 'Rai Scoglio 24'. Pinuccio si occupa del 'caso Enrico', cacciato dalla Rai per aver indossato, durante le prove ...

Pinuccio si occupa del 'caso Enrico', cacciato dalla Rai per aver indossato, durante le prove di Ballando con le stelle, unadella Decima Mas, reparto militare fascista. ' Ma in ...Memento audere sempre Ma cosa aveva ladida scatenare queste polemiche Si trattava di unatolal black con il logo della X Mas sul petto. Sul retro dellac'...Vittorio Sgarbi difende Enrico Montesano e critica la Rai che a suo avviso dovrà risarcire l'attore: "Non si può espellere ...Enrico Montesano annuncia di aver chiesto al presidente dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, Gianfranco Pagliarulo, di riceverlo ...