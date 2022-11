Mondiali Qatar 2022 | i convocati del Messico | presenti Lozano e Vasquez

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 novembre 2022) Tutto pronto per l’inizio deidi, che prenderanno il via domenica 20 novembre e si concluderanno con la finalissima di domenica 18 dicembre. Nelle ultime ore i vari commissari tecnici stanno diramando le liste deied il quadro sta pian piano diventando completo. Il ct del, Gerardo Martino, ha infatti ufficializzato i ventisei calciatori che parteciperanno alla spedizione in Asia per la rassegna iridata. Sono soltanto due i messicani che militano nel nostro campionato ad essere stati chiamati in vista del torneo e si tratta dell’attaccante del Napoli, Irving, e del difensore della Cremonese, Joan. Ecco l’elenco completo degli uomini a disposizione del ct delGerardo Martino: Portieri: ...