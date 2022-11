Mondiali | le squadre - Il ritiro | il lavoro d'accademia e i gol di Ali | la prima volta del Qatar

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il 1970 racconta novità: è l’anno in cui si sciolgono i Beatles, in cui nasce la maratona di New York. È l’anno...

Nelle otto partite che l'hanno portata ai, la nazionale rossocrociata ha chiuso con un bilancio di cinque vittorie, tre pareggi e zero sconfitte, e con un bottino di 15 gol all'attivo (solo ...Tra le perplessità destate da un cammino di qualificazione addirittura dietro due- Canada e Messico - e le polemiche per la clamorosa esclusione dell'astro nascente classe 2003 Ricardo Pepi (...La Svizzera disputa in Qatar la sua dodicesima fase finale di un Mondiale, la quinta consecutiva, a riprova della solidità e della continuità del movimento calcistico elvetico. Per trovare i migliori ...Le liste complete delle partecipanti alla Coppa del Mondo che hanno già ufficializzato le proprie rose da 26 giocatori ...