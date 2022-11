Mondiali | le squadre - Dopo la finale | la Croazia sogna in grande | Modric-Brozovic-Kovacic | esiste di meglio?

(Di lunedì 14 novembre 2022) Era stata la sorpresa quattro anni fa in Russia, arrivando fino in fondo, fino alladove solo la super potenza Francia riuscì...

... dall'organizzazione di incontri tra giocatori e lavoratori migranti prima delle partite alla decisione (non limitata ai) di far indossare ai capitani delleuna fascia arcobaleno "...IL CAMMINO - La Serbia si è qualificata aiin Qatar grazie alla splendida vittoria del Gruppo A delle qualificazioni europee, dopo aver battuto il Portogallo di Cristiano Ronaldo all'Estadio ...La Svizzera disputa in Qatar la sua dodicesima fase finale di un Mondiale, la quinta consecutiva, a riprova della solidità e della continuità del movimento calcistico elvetico. Per trovare i migliori ...Le liste complete delle partecipanti alla Coppa del Mondo che hanno già ufficializzato le proprie rose da 26 giocatori ...