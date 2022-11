Milano | inaugurato il prolungamento della Tangenziale Nord

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 novembre 2022), 14 nov. (Adnkronos) - "L'opera che inauguriamo oggi assume una importanza strategica in quanto costituisce un'alternativa al tratto urbanoA4, costantemente congestionato. È stata completata grazie alla perseveranza e nonostante le difficoltà che hanno interessato questi ultimi anni fra pandemia e aumenti dei prezzi. Si tratta di una grande opera per la Lombardia e per il Paese". Lo ha detto il presidenteRegione Lombardia, Attilio Fontana, inaugurando ilA52 nel corso di una cerimonia a Paderno Dugnano, nel milanese. L'intervento di riqualificazione, che va a completare l'anello delle tangenziali milanesi, costituisce un elemento di particolare importanza per la rete viaria adi, offrendo un'alternativa al tratto ...