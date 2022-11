Milan-Real Madrid | dalla Spagna le ultime su Brahim Diaz

(Di lunedì 14 novembre 2022)tra: secondo Fichajes.com, i rossoneri valutano seriamente di attivare l'opzione per il riscatto (22 milioni...

...30 Napoli - Empoli 2 - 0 18:30 Spezia - Udinese 1 - 1 20:45 Cremonese -0 - 0 CALCIO - LA ...00 Feyenoord - SC Cambuur 1 - 0 BASKET - EUROLEAGUE 18:00 Fenerbahçe - Crvena Zvezda 93 - 79 19:45...Percepiva 15,5 milioni a stagione alMadrid, 14 al Chelsea e addirittura 17 milioni al ..., Lazio e Atalanta le altre squadre che pagano di più. La classifica stipendi allenatori Serie A, ...«Ci vediamo presto». Dopo il Mondiale, la sua prima Coppa del Mondo che Rafael Leao spera di poter giocare da protagonista con il ...Sergej Milinkovic-Savic ieri sera, al momento della sostituzione, si è beccato gli applausi dello Stadium. Il serbo non ha risposto all’omaggio, come c’era da attendersi, ma tanto è bastato per riacce ...