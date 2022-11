Milan | Pioli | “Serie A | bilanci non corretti Mancano ancora 23 partite”

(Di lunedì 14 novembre 2022) Stefano, allenatore del, non è d'accordo suiche stanno venendo fuori da questaA.troppe

Intevenuto sul palco del Teatro Regio di Parma per ritirare il Premio Sport e Civiltà , il tecnico del, Stefanosi sofferma sulla prima parte di stagione del Diavolo, partendo proprio dalla vittoria in extremis contro la Fiorentina : Poi, sugli obiettivi stagionali,rivela: Infine, ...FOTOGALLERY ©LaPresse %s Foto rimanentiCertezza Leao: 6 o più gol da 4 stagioni di fila La certezza dele di Stefanosi chiama Rafael Leao, che con il gol alla Fiorentina è salito ...La Juventus continua a vincere ma occhio al Milan: Stefano Pioli avverte gli avversari, i rossoneri stanno tornando più forti di prima ...Il giornalista di dichiarata fede milanista, Gianni Solaroli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Il Processo, programma in onda sulla emittente 7 Gold. Queste le sue parol ...