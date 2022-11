Milan | Gazzetta | “Vittoria al cardiopalma per San Siro”

(Di lunedì 14 novembre 2022)- Come riporta ad oggi lala squadradeve davvero tirare le somme dopo la partita con la Fiorentina. “il novantesimo, su autogol e con contorno di proteste, ilha acciuffato unache non meritava, il pareggio avrebbe premiato e definito la bella prestazione della Fiorentina, ma il successo ha una sua logica. La Fiorentina ha pagato la leggerezza con cui nella ripresa ha dilapidato un paio di situazioni molto favorevoli per portarsi in vantaggio. Ilè andato all’incasso grazie al coraggio di Stefano Pioli, che ha chiuso con un 4-2-4 molto spinto, anzi temerario. Opposti estremismi che spiegano il risultato, al di là delle polemiche sull’autorete decisiva di Milenkovic: Rebic ha caricato o meno il portiere Terracciano? ...

Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale Ladello Sport.: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 14 novembre ...Al 72' di- Fiorentina, sul traversone di dosato da Leao, Giroud si smarca e tenta una semirovesciata difficilissima: niente gol, ma il gesto ...Carlo Ancelotti è stato ospite di 'Che tempo che fa': ecco il videomessaggio per lui dall'attaccante svedese del Milan, Zlatan Ibrahimovic e la risposta dell'allenatore del Real Madrid. (RaiPlay).Così come per la Gazzetta dello Sport, anche per il Corriere dello Sport sono Milan Skriniar e Stefan de Vrij gli unici bocciati dell'Inter che eri ha sbancato il Gewiss Stadium battendo 3-2 ...