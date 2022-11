Milan-Fiorentina | duro attacco da Napoli | “Sozza sapeva di dover sbagliare”

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 14 novembre 2022) Le polemiche riguardocontinuano ad infiammare l’animo dei tifosi della Serie A, come sempre quando alcuni episodi arbitrali restano dubbi. Infatti il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Radio Kiss Kiss, facendo trasparire tutto il suo disappunto per l’operato di, le parole di Del Genio Il giornalista ha parlato alla trasmissione di Radio Goal, in onda sulla radio ufficiale del, non nascondendo i suoi dubbi sul lavoro die dell’intera classe arbitrale. FOTO: Getty –-Spezia-Sampdoria Sulla designazione – “Quando si parla ditutti si ergono a paladini della giustizia. Ma come mai nessuno ha avuto da ridire per una designazione ...