Milan-Fiorentina 2-1 | Maldini | “Scudetto? Certo che ci crediamo ancora”

Il 2022 delsi è chiuso con la soffertissima vittoria sulla, che ha permesso ai rossoneri di restare da soli al secondo posto a - 8 dal Napoli capolista, ma soprattutto con il dramma vissuto da ..., lutto per Pioli Un lutto terribile che già ieri era percepibile nell'immediato post - partita della gara vinta dalcontro laper un autogol di Milenkovic nel finale. Al ...Sport - Milan-Fiorentina: autorete Milenkovic regolare Era o non era rigore il contatto tra Tomori e Ikoné La sentenza della .... Vediamo la moviola dell'ex arbitro Luca Marelli a Dazn . Milan - ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...