(Di lunedì 14 novembre 2022) Il fantasista delai? No, niente Spagna di Luis Henrique bensì ildi Regragui, che sta pensando proprio...

Molto maleDiaz . Leggermente incerti Tatarusanu e Thiaw . Gli altri sufficienti. Ilha vinto sia contro il Verona e sia contro la Fiorentina negli ultimi minuti. Non è più la classica ...Tabellino e pagelle(4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu; Kalulu, Thiaw (11 st Dest), Tomori, Theo; Tonali (41 st Rebic), Bennacer;Diaz (10 st Origi), Krunic (30 st Vranckx), Leao, Giroud. In ... Milan, Brahim Diaz ai Mondiali La pazza idea del Marocco Brahim Diaz potrebbe partecipare ai Mondiali in Qatar con il Marocco. Il grave infortunio occorso al fantasista del Marsiglia Amine Herit (distorsione al legamento crociato del ginocchio sinistro) cos ...Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, ha esultato sul proprio profilo Instagram dopo la vittoria di ieri contro la Fiorentina Intervenuto sul proprio profilo Instagram. Fikayo Tomori ha esultat ...