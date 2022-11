Migranti | Tajani “L’obiettivo è una soluzione europea”

(Di lunedì 14 novembre 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Non siamo entrati nel dettaglio, è stato un dibattito politico sul ruolo che l’Europa deve avere sull’immigrazione. Il tema è stato posto da noi con grande serietà, fermezza e determinazione, ma per risolvere il problema, mai contro qualcuno”. Così il ministro Antonio, a Bruxelles dopo la riunione del Consiglio Ue Affari Esteri.“A noi interessa risolvere il problema – ha aggiunto -, settemila chilometri di coste italiane sono una frontiera, questo tema deve essere compreso da tutti. Mi sembra che nessuno volesse esacerbare i toni. Noi abbiamo posto il problema. I toni oggi non erano di frattura, mi pare che ci fosse da parte di tutti la volontà di una. Poi c’è chi vuole accelerare e chi no, ma la volontà di risolvere è comune”.“Vanno rispettate delle ...

Il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio, ha dichiarato che l'Italia sul dossierha chiesto "una riunione congiunta dei ministri degli Esteri e dell'Interno europei". L'Italia "ha posto il problema della migrazione , è un ...