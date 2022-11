Migranti | Tajani | In Ue nessuna frattura | ho detto che sono un problema europeo

(Di lunedì 14 novembre 2022) 14 nov 18:12: toni in Ue non di, serve soluzione comune 'I toni oggi non erano di. Mi sembra ci fosse la volonta' di tutti di cercare e trovare una soluzione europea' sui ...

14 nov 18:02: ho detto a Ue che temaè problema europeo La riunione del Consiglio Affari Esteri si è svolta in maniera 'tranquilla'. L'Italia 'ha posto il problema della migrazione, è ...... i salvataggi in Libia non funzionano Governo Meloni in Ue, governo Salvini in Italiae le altre armi di distrazione di massaSul tema migranti "i toni in Ue non erano di frattura. Mi sembra ci fosse la volontà di tutti di cercare e trovare una soluzione europea". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al ...BRUXELLES - Sui migranti "Da noi nessun attacco ad altri paesi, serve una soluzione comune". A dirlo è il ministro degli Esteri Antonio Tajani nell'incontro a Bruxelles sulla necessità di un nuovo mod ...