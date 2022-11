Migranti | sindaco Pozzallo | “Reazione Francia spropositata ma ora Italia isolata”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 14 novembre 2022) (Adnkronos) – Innanzi tutto “l’accoglienza che, come dice il Papa, è la prima cosa”. Poi la difesa del governono nei confronti di un Paese, la, che “non brilla per umanità e accoglienza”, con la consapevolezza però che l’“ha sbagliato” e che, dopo quanto avvenuto in questi giorni sulla questione, il nostro Paese “è fortemente indebolito” in Europa. A parlare con l’Adnkronos è Roberto Ammatuna,di, paese del Ragusano in prima linea sul fronte dell’accoglienza. Questa mattina, poco dopo le 6,30, al porto sono arrivati i 78soccorsi dalla Guardia costiera in due interventi a circa 40 miglia da Portopalo di Capo Passero. Sottoposti a tampone all’arrivo nell’hotspot di ...