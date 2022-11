Migranti | oggi riunione ministri Esteri Ue

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 14 novembre 2022) (Adnkronos) – Il ministro degliAntonio Tajani è arrivato stamani, poco dopo le 9.30, nella sede del Consiglio, a Bruxelles, per partecipare al Consiglio Affari. Sul tavolo, su richiesta italiana, dei flussi migratori nel Mediterraneo centrale e della crisi scoppiata con la Francia per via della nave Ocean Viking. Tajani non è passato dalla postazione dei doorstep, senza rilasciare dichiarazioni e salendo direttamente in sala, contrariamente alle attese. Tajani incontrerà nel pomeriggio, intorno alle 17, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, nella sede dell’Aula che ha presieduto nella seconda metà della scorsa legislatura. Nel Consiglio Affaridisono previsti bilaterali del ministro con la Francia, anche perché la ministra degliCatherine Colonna è ...