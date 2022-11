Migranti | l’Ue striglia Italia e Francia | “L’obbligo di salvare vite in mare vale per tutti”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 14 novembre 2022) Bruxelles – “Non facciamo differenze” tra le navi delle Ong e le altre, “c’è un obbligo giuridico chiaro e inequivoco: il salvataggio della vita umana deve esserci, quali che siano le circostanze che conducono le persone a trovarsi in una situazione di difficoltà”. Lo dice la portavoce della Commissione europea per gli Affari Interni, Anitta Hipper, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. La Commissione europea “sta preparando un piano di azione” sulle migrazioni, ha affermato il portavoce capo Eric Mamer, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. “Lavoriamo con la presidenza ceca ad un appello per trovare soluzioni comuni congli Stati membri”, ha aggiunto Hipper. La Commissione, ha ricordato,”ha chiesto una riunione straordinaria del Consiglio Affari interni”. Gli Stati membri dovrebbero “adottare il più rapidamente possibile” il nuovo patto per le ...