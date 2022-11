(Di lunedì 14 novembre 2022) "Il Governono, l', in tutte le sue istituzioni a partire dal nostro Presidente della Repubblica, ha tenuto la. L'interesse nazionale va mantenuto ad ogni costo". Lo ha detto ...

Agenzia askanews

Secondo, Lasono necessari "i modi e i toni giusti, ma senza dimenticare che l'Italia sta rispettando a pieno tutte le regole europee e non può essere lasciata sola nella gestione dei flussi ...2022 - 11 - 14 12:28:42, La: Italia ha tenuto la barra dritta 'Il Governo, l'Italia in tutte le sue istituzioni a partire dal nostro Presidente della Repubblica, ha tenuto la barra dritta'. Così il presidente ... Migranti, La Russa: da Italia barra dritta, rispettate le regole Paderno Dugnano (Milano), 14 nov. (askanews) - 'Il Governo italiano, l'Italia, in tutte le sue istituzioni a partire dal nostro Presidente ...MILANO (ITALPRESS) – “Credo che l’interesse nazionale vada difeso ciascuno con il proprio ruolo. Il presidente della Repubblica sta ...