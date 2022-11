Migranti | la richiesta di Tajani alla Ue | «Per l' Africa 100 miliardi» Il piano speciale su flussi e Ong

2022 - 11 - 13 17:33:49 Tajani: "Domani al Consiglio Ue in agendae Ong" 'Alla luce dei recenti eventi e suesplicita dell'Italia' ai lavori del Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Unione europea domani a Bruxelles, presente Antonio Tajani, '......, dopo il rifiuto di Roma di concedere un porto alla Ocean Viking e l'attracco della nave a Tolone. La premier Giorgia Meloni ha chiesto "una soluzione europea" e la stessaè ...Oggi a Bruxelles, Antonio Tajani squadernerà sul tavolo europeo il lungo cahier de doléances dell’Italia sull’emergenza migranti. Il ministro degli Esteri, che ...Parigi e Berlino fanno asse sui migranti, non rinunciando al braccio di ferro in atto da giorni con Roma. "Nel 2022 sono già oltre 1.300 le persone morte o ...