Migranti | la richiesta di Tajani alla Ue | «Per l' Africa 100 miliardi» Il piano speciale su flussi e Ong Mattarella-Macron | «Tra noi piena cooperazione»

... il governo avanzerà ladi un 'piano per l'Africa' e un impegno formale a sostenere gli Stati di partenza deicon progetti di sviluppo sostenuti dalle organizzazioni internazionali....da parte della polizia francese nel tentativo di bloccare i movimenti secondari (iche si ...ha fatto mistero di rimpiangere il governo Draghi e domenica ha preso le distanze dalladi ...A proposito di tromboni, qualcuno mi sa spiegare per quale motivo non appena la Ocean Viking con i suoi 234 migranti è arrivata in Francia, subito gli europei si sono detti disposti ad accoglierli Pe ...Il dossier migranti e Ong continua a essere prioritario per l'Italia, dopo lo scontro con la Francia per la nave Ocean Viking. Le richieste del governo Meloni all'Ue prevedono una stretta proprio sull ...