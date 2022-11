Migranti | Crosetto rincara la dose | ' Le Ong sono dei centri sociali galleggianti'

LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA ) Sos senza risposta leggi anche: "Le Ong sono come dei centri sociali galleggianti" Un'imbarcazione con a bordo 25 persone, tra le quali ...Il ministro della Difesa, Guido, in una intervista a "La Verità" ha spiegato di aver ... Insomma, anche isono un'arma: "L'immigrazione di massa incontrollata è un fattore di ...Per offrire una migliore esperienza di navigazione questo sito utilizza cookie anche di terze parti. Chiudendo questo banner o cliccando al di fuori di esso, esprimerai il consenso all'uso dei cookie.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...