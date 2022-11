(Di lunedì 14 novembre 2022) Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "Grazie soprattutto all'insistente richiesta italiana, la questioneè finalmente sul tavolo Ue. Per noi la tematica della gestione dei flussi migratori non può avere altra cornice che quella comunitaria, con condivisione di oneri, responsabilità e solidarietà tra i 27 Stati. Il controllo delle frontiere ed il contrasto duro all'immigrazione clandestina è un presupposto irrinunciabile di ogni politica in materia, ma va unito ad un diverso approccio nei confronti dell'. Lo proponiamo da tempo ed ora ribadiamo la richiesta con più forza: la Commissione Ue deve lanciare un' per l', con risorse adeguate”. Lo ribadisce Alessandro, deputato di Forza Italia e responsabile Immigrazione del ...

Il Sannio Quotidiano

Lo ha dichiarato Alessandro, Deputato di Forza Italia e responsabile del Dipartimento Immigrazione, in visita a Lampedusa .In particolare,- lunedì mattina - visiterà nuovamente il centro accoglienza immigrati dell'isola, incontrando le Forze dell'Ordine e coloro che sono impegnati nella gestione della ... Migranti: Battilocchio (Fi), ‘da Ue corposo Piano Marshall per Africa’ Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "Grazie soprattutto all insistente richiesta italiana, la questione migranti è finalmente sul tavolo ... Lo ribadisce Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e ...Il testo ancora non c'è, la traccia su cui lavorare sì: porti (quasi) chiusi e sequestro delle navi. Ma l'esecutivo dovrà tenere a mente i rilievi di ...