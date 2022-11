Migranti | Antonio Tajani porta il piano italiano al dei consigli ministeri degli Esteri Ue

... dall'altra arrivare ad un piano più efficace sulla ricollocazione deiall'interno dei ...l'idea di un Piano Marshall per l'Africa per il quale sta spingendo il ministro degli Esteri...... l'impegno a non entrare in acque libiche, quello a 'non effettuare comunicazioni o inviare segnalazioni luminose per agevolare la partenza e l'imbarco di natanti che trasportano' anche ma ...Un nuovo meccanismo di redistribuzione dei migranti che sia standard e condiviso da tutti i ... Per quel che concerne il Piano Marshall per l’Africa, Antonio Tajani, ministro degli Esteri ha proposto ...Sulle tensioni tra Italia e Francia in tema di migranti interviene il Quirinale. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha avuto con il presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macro ...