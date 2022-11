Migranti | Antonio Tajani porta il piano italiano al consiglio dei ministri degli Esteri Ue

... l'impegno a non entrare in acque libiche, quello a 'non effettuare comunicazioni o inviare segnalazioni luminose per agevolare la partenza e l'imbarco di natanti che trasportano' ma anche ...Migliaia dicercano di attraversare le coste libiche per raggiungere l'Europa a bordo di ... ha detto il ministro degli Esteri ed ex presidente del Parlamento europeoTajani, ...Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, interviene sullo scontro migranti tra gli Stati membri dell’Unione europea e chiede più sostegno. «Abbiamo posto un problema politico, il problema dell’immigr ...Questione migranti all'Ue: una mina vagante. Parigi alza ancora i toni, definendo "Giorgia Meloni la grande perdente di questa situazione" a cui si ...