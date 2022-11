Migranti | anche gli elettori del Pd d’accordo col governo | sondaggio smonta la retorica buonista

(Di lunedì 14 novembre 2022) La maggior parte degli italiani concorda con la linea delsull’immigrazione e sulle Ong. Due sondaggino lamontata dai corifei dell’immigrazionismo spinto che cannoneggiano contro la politica “disumana” e lontana dalla volontà popolare. Se ne facciano una ragione. Ilrealizzato da Termometro Politico, a bilancio di una settimana di tensioni con la Francia, fa emergere che un italiano su due condivide la strategia intrapresa dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni per porre un freno agli arrivi deisulle nostre coste. E un’altra rilevazione realizzata da Analisi politica per Libero dimostra che a favore della politica della legalità perseguita dall’esecutivo vi sianodel Pd e del M5S. Il ...

...lei in arrivo a Bali, possano incontrarsi per cercare una soluzione al braccio di ferro innescato pochi giorni fa sulla gestione dei. Sul fronte delle politiche monetarie gli occhi ......dichiarando di considerare carta straccia gli accordi già firmati per accogliere 3500e ... SCONTRO SULLA TUNISIA Uno scontro durissimo si consumò nel 1881, quando l'Italia, fortedi una ...Questione migranti all'Ue: una mina vagante. Parigi alza ancora i toni, definendo "Giorgia Meloni la grande perdente di questa situazione" a cui si ...Poi però, sul lato interno, vediamo un ritorno a modalità propriamente populiste, sul tema dei migranti. Siamo di fronte a un problema ... Questo può dipendere anche dal fatto che chi governa regola ...