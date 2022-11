Migranti | accordo Gb-Francia su pattugliamenti Manica

(Di lunedì 14 novembre 2022) (Adnkronos) –e Regno Unito hanno firmato stamattina un nuovoper contrastare insieme i flussi deiche attraversano la, fonte di continue tensioni tra Parigi e Londra. Lo ha reso noto il ministero dell’Interno francese. Secondo la dichiarazione congiunta dei due Paesi, l’prevede in particolare che gli inglesi versino 72,2 milioni di euro nel 2022-2023 alla, che, in cambio, aumenterà del 40% le forze di sicurezza (350 poliziotti e gendarmi aggiuntivi, compresi i riservisti) sulle sue spiagge, da dove ipartono per il Regno Unito. L’arriva il giorno dopo che il ministero della Difesa britannico ha annunciato un numero record di, oltre 40mila, che hanno ...

Il governo del premier britannico Rishi Sunak ha raggiunto un accordo con la Francia per aumentare la cooperazione per la gestione dei richiedenti asilo e dei migranti.