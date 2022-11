Microsoft Surface Pro 9 e Surface Laptop 5 disponibili in italia

News Smart Device Video Le nuove stampanti HP per il lavoro ibrido in ufficio News PC Computer, accessori e altro: tutte le novitàdiNews Smart Device telefonia Celly: i supporti smartphone per i viaggi News Smart Device HONOR anticipa gli sconti in previsione del black friday Audio innovazione News Smart ...La gammaPro 9Pro 9: il nuovo 2 - in - 1 La new entry della gammaoffre i vantaggi di un potente laptop e la versatilità di un tablet.Pro 9 è realizzato ...Il primo è il 2-in-1 più potente della famiglia Surface, mentre il secondo è un laptop potente ed elegante, un alleato ideale per il multitasking, con potena ideale per il gaming, le app creative e i ...Microsoft annuncia la disponibilità di Surface Pro 9 e Surface Laptop 5 sul mercato italiano, scopriamo il tutto in questo articolo dedicato.