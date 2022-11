Messi | «Guardiola ha fatto del male al calcio… tutti hanno provato a copiarlo»

(Di lunedì 14 novembre 2022) Lionelha rilasciato un’intervista al programma Movistar Universo Valdano in cui ha ricordato alcuni dei momenti trascorsi a Barcellona con Pepe Luis Enrique. Diha detto che hadelal calcio perché hasembrare così facili le cose messe in pratica, che poiin qualche modo a. “hadelal calcio perché hasembrare semplice tutto ciò che abbiamo. Così. Dopo quegli anni ho incontrato tanti aspiranti ...

... ore 20: Polonia - Argentina (Stadium 974, Doha) LE STELLE - Su tutti c'è Leo. Per lui, ... attaccante nato nel 2000, è stato acquistato dal Manchester City e nella squadra dista ...I parigini si affideranno al tridente stellare- Mpabbè - Neymar per provare a conquistare il ...il Chelsea (campione nel 2021) e il Borussia Dortmund e tra il Manchester City di Pep... Messi: "Guardiola ha fatto del male al calcio: fa sembrare tutto semplice e tutti provano a copiarlo" La stella del PSG Lionel Messi si è espresso su Josep Guardiola: ricordando a tutti l'importanza che ha avuto per il mondo del calcio ...Non ha alcun dubbio Lionel Messi: per l'attaccante del PSG Pep Guardiole è il migliore allenatore che abbia mai avuto ...