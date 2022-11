Mertens | “Sono scioccato e dispiaciuto”

(Di lunedì 14 novembre 2022) Driesex giocatore del Napoli interviene sui social, lasciando un messaggio per quanto accaduto in turchia a Taksim.sul suo profilo Instagram ha lasciato questo messaggio: “per quanto avvenuto a Taksim. Il mio amore e sostegno per le vittime e loro famiglie“.sta giocando in Turchia al Galatasaray ed è quindi direttamente coinvolto nella vicenda vivendo in Turchia. Infatti il riferimento diè quanto avvenuto nel quartiere di Taksim, dove un’esplosione ha provocato la morte di 6 persone, con 81 feriti di cui duemolto gravi. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.

Le parole dell'ex Napoli sui social riguardo i suoi primi mesi con la nuova avventura al Galatasaray . Questo il suo post: "I miei primi mesi in questo bellissimo club stati fantastici. Non avrei potuto ...