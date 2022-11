“Merano Wine festival” | bilancio positivo per il Consorzio Sannio Tutela Vini

(Di lunedì 14 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiChiude con unestremamentela partecipazione delalla XXXI edizione del ‘’, rassegna svoltasi dal 4 all’8 novembre in terra altoatesina e che ha confermato ancora una volta la propria importanza come occasione di rilancio per il settore enogastronomico italiano. Nel corso di quattro intense giornate si sono contati circa seimila assaggi disanniti, che i sommelier hanno versato agli ospiti partecipanti agli eventi e alle degustazione guidate svoltesi nello spazio di ‘Casa’, al banco di assaggio deicampani allestito all’interno del padiglione ‘Culinaria’ e all’exclusive ...

Helmuth Köcher è noto dell'universo& food come anticipatore di trend, abilità che ha sempre esercitato in quella che è la sua creatura: ilFestival . All'indomani della conclusione ...Per gli abbinamenti di questa settimana abbiamo selezionato per voi 5 etichet­te presentate alFestival, uno degli eventi più esclusivi dedicati al mondo del vino, da poco terminato. Come di consue­to, l'attenta selezione delle aziende ha garantito degu­stazioni più che interessanti ...Non resta che attendere di scoprire cosa avverrà alla presentazione ufficiale della nuova collezione di panettoni per il Natale 2022, che il pastry chef Raffaele Caldarelli presenterà il prossimo giov ...Il fondatore del Merano Wine Festival: "Chi beve deve chiedersi da dove arriva quel vino. Chi produce deve valorizzare storia e identità: solo così il ...