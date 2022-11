Max Pezzali | i suoi successi | la nostra colonna sonora

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 14 novembre 2022) Compie oggi gli anni Massimo, in arte Max, cantautore pavese nato nel 1967 adorato da un’intera generazione. Divenuto famoso come frontman e cantante degli 883, gruppo fondato insieme all’amico Mauro Repetto nel 1989. Ma perché 883? I due scelsero questo nome per la cilindrata delle Harley Davidson di bassa gamma. Dal 2004,ha intrapreso la carriera solista, abbandonando definitivamente il marchio “883”. Andiamo alla scoperta dei brani che, ancora oggi, ascoltandoli ci fanno tornare ad un tempo che, purtroppo, non c’è più! Maxtrae brani cult Copyright fortementeinMax, è uno dei cantautori più seguiti del panorama musicale italiano. Ha venduto oltre 7 milioni di dischi, considerando anche quelli degli 883. Ha pubblicato complessivamente 21 album e 61 ...