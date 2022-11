Mattarella | la telefonata a Macron | che cosa gli ha detto

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 novembre 2022) Colloquio telefonico tra Sergioe Emmanuelper sanare la crisi sulla questione migranti. "Serve collaborazione totale sia a livello bilaterale sia nell'Unione europea", recita la nota del Colle, sottolineando la grande importanza delle relazioni tra la Francia e l'Italia. Ma il governo italiano, intanto, è pronto al pugno duro contro gli sbarchi dei migranti. Lo dichiara Matteo Salvini. "Pronte multe, sequestri e controlli. Chi sbaglia paga", avverte il vicepremier. L'ipotesi del Ministero dell'Interno è quella di rafforzare gli accordi bilaterali per i flussi e i rimpatri. Al momento non è previsto alcun incontro bilaterale trae Meloni al G20 di Bali, al via domani.