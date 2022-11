Matia Bazar | Antonella Ruggiero compie 70 anni

(Di lunedì 14 novembre 2022)70, tra i membri fondatori nel 1975 del gruppo dei, a cui ha dato il nome e con cui ha raggiunto la fama in Italia e nel mondo. Nata a Genova, nel 1974 inizia ufficialmente con lo pseudonimo di “” la sua carriera artistica, pubblicando come solista un primo 45 giri, La strada del perdono. In maniera non accreditata collabora anche con i Jet nel loro LP Fede, speranza, carità prestando la voce nei cori. Dall’unione dicon alcuni membri dei Jet nascono nel 1975 i. Nel 1975 la prima formazione deiè costituita, oltre che da, da Piero Cassano (voce e tastiere, ...

