Martina Franca | quel muro resta lì? Dopo il trasferimento della caserma dei carabinieri

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 14 novembre 2022) Ladeidi, con la Compagnia dell’Arma, è da alcune settimane in una nuova sede.la che per decenni ha caratterizzato l’attività dei militari è stata dunque dismessa. Fra le conseguenze, anche in termini di logistica e traffico veicolare, ci sarà prossimamente (il prima possibile) la cancellazione di strisce gialle che non hanno più senso, nei pressipalazzina. Accanto alla, per tutto questo tempo, è rimasta una propaggine: unesterno a delimitare uno spazio sicuramente utilizzato dai, con tanto di cancello d’ingresso., da decenni, dimezza di fatto la sede stradale. È anche piuttosto brutto nella sua realizzazione, con delle ...