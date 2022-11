Marotta su Cristiano Ronaldo | «L’anagrafe parla chiaro»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 14 novembre 2022) L’Ad dell’Inter Beppeè intervenuto presso Radio anch’io su Radio Rai.è stato interrogato su diversi temi, tra questi, anche il famoso trasferimento che portòdal Real Madrid alla Juventus nel 2018 e del suo addio dalla Vecchia Signora. Ecco le parole disu: «L’arrivo di CR7 alla Juve? All’interno di un club possono esserci posizioni diverse, ma questo non vuol dire che io ero contrario totalmente al suo arrivo a Torino.era un’icona, è un campione, poi bisogna valutare l’operazione anche in un contesto economico-finanziario, però quello non è stato l’elemento di divorzio fra me e la Juventus.» «Credo che il mio ciclo fosse verso la fine, il mondo del calcio è bello anche da questo ...