Marotta | “Stadio asset fondamentale Cuoriosi dall’evolversi di un campionato così anomalo Mercato? Coglieremo le opportunità”

Leggi su intermagazine

(Di lunedì 14 novembre 2022) Beppeparla del momento dell’Inter a 360° Torna a parlare l’amministratore delegato sport dell’Inter Beppee lo fa con un lungo intervento ai microfoni di Radio Anch’Io Sport a Radio Rai. Tanti gli argomenti toccati dal dirignete nerazzurro, ecco le sue parole. “Cos’è cambiato nell’Inter? Da ieri praticamente nulla di importante, se non la consapevolezza di poter essere protagonisti fino in fondo in questo. Unche tutti hanno definitoed è: oggi si chiude la prima parte, si ripartirà il 4 gennaio. Un qualcosa di inedito. Tutti noi siamo curiosi di capire soprattutto per la sfera della performance atletica: fra chi va ai Mondiali e chi resta a casa, per i preparatori atletici l’attività di monitoraggio sarà difficile e inedito. ...