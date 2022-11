Marotta | ' La famiglia Zhang ha investito tanto | merita rispetto'

(Di lunedì 14 novembre 2022) "Non credo che con Dzeko finisca come l'anno scorso con Perisic, perché Edin ha dimostrato di voler rimanere con noi. E' un giocatore che sicuramenteil rinnovo: è un grandissimo professionista,...

Commenta per primo Beppe, amministratore delegato dell'Inter. è stato intervistato da Radio Anch'io Lo Sport e ha ... RISPETTO PER ZHANG - 'Credo che bisogna dare grande rispetto alla...Così Beppe, ad dell'Inter, a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai, sul rinnovo di Dzeko. "LaZhang merita rispetto - aggiunge - , perché in questi anni ha profuso tante energie ...Marotta, che attende il mercato invernale per sondare e valutare ... anche se conta la volontà del giocatore. La famiglia Zhang Merita rispetto, ha investito 800 milioni ed ha dato tanto al calcio ...Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Rai ... SOCIETA’ – «Io credo che bisogna dare rispetto alla famiglia Zhang. In questi anni ha speso 800 milioni. E’ giusto eticamente che dopo ...