Marco Bellocchio racconta il Caso Moro in ‘Esterno Notte’

(Di lunedì 14 novembre 2022) Esterno Notte - Fabrizio Gifuni Il dramma di Aldorivivrà su Rai 1 in Esterno Notte, che per più di una ragione può essere considerata la fiction delle prime volte. Innanzitutto perchè la messa in onda si esaurirà in una sola settimana – le tre puntate andranno in onda oggi, domani e giovedì 17 novembre – e poi perchè questo progetto segna il debutto sull’azienda pubblica di attori quali Toni Servillo e Margherita Buy. Ma, soprattutto, ha spinto un regista acclamato comead avvicinarsi alla serialità e al piccolo schermo, per il quale aveva diretto in passato solo pochissimi film tv. Prodotta da The Apartment, Kavac Film e Rai Fiction in coproduzione con Arte France, la fiction lo vede tornare su un argomento importante per la storia italiana, che aveva già affrontato nella pellicola del 2003 Buongiorno Notte. ...