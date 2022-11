Manuela Carriero denuncia l’ex Stefano Sirena | c’entra Luciano Punzo al GF Vip

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 14 novembre 2022) La storia d’amore traè giunta al termine un po’ di tempo fa quando i due presero parte a Temptation Island. In tale occasione, la donna decise di lasciare il suo fidanzato per iniziare una relazione con, attuale concorrente del Grande Fratello Vip e ex tentatore della trasmissione. A distanza di un po’ di tempo, però, pare che tra i due ex continui ad esserci un clima piuttosto astioso. A tal proposito, in queste ore i due si sono lanciati delle velenose stoccate. Vediamo cosa sta succedendo. Il piccato botta e risposta traa causa diAnche se la loro relazione è giunta al termine da un ...