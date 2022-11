Manchester United sorpreso per le parole di Ronaldo | il club consulta il proprio legale

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 14 novembre 2022) Non è ancora arrivata una decisione ufficiale delper letaglienti di Cristianorilasciate in un’intervista a Piers Morgan e anticipate ieri sera. Il campione portoghese ha affermato di sentirsi tradito dale di non avere rispetto per ten Hag perché il tecnico non ha rispetto per lui. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Sky Sport News, il, è rimasto davverodalledi Cristianoe per questo starebbe pensando a possibili provvedimenti legali. Ciò che ha dato maggiormente fastidio è stata la tempistica della pronuncia delle, con squadra e staff appena di ritorno dalla vittoria esterna ottenuta contro il Fulham. Il ...