Manchester United | ottimismo sulla permanenza di Garnacho

Presente il centrocampo del- Fred e Casemiro - come pure Fabinho , Guimarães e l'ex milanista Lucas Paquetá , rinato al West Ham. In attacco c'era l'imbarazzo della scelta e ...Torna a far parlare prepotentemente di se Cristiano Ronaldo, al centro delle attenzioni mediatiche per una recente intervista in cui si è sfogato contro ten Hag e il. In arrivo una salatissima multa La prima metà di stagione va in archivio, col Mondiale alle porte e tutti gli sguardi che vanno proiettati alla rassegna planetaria. In questo ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Cristiano Ronaldo afferma di essere stato "tradito" dal Manchester United e crede che il club stia cercando di costringerlo a lasciare. La star portoghese ha detto che l’allenatore Erik ten Hag e ...