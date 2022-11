“Mai parlare male dell’altro davanti ai figli” | il patto genitoriale tra due ex coniugi

(Di lunedì 14 novembre 2022) Arriva da Verona la notizia che tutti i genitori dovrebbero conoscere ed emulare perché riporta la storia di due exche, prima di rischiare di coinvolgere i loro bambini in battaglie legali e annesse conseguenze, hanno pensato bene di stipulare unper il benessere dei loro. Unscritto che è stato approvato anche dal Tribunale di Verona e che è stato redatto dai genitori con l’aiuto di due psicologi. Si tratta sostanzialmente di un accordo tra le parti volto a preservare il benessere dei due minori e ad assicurare loro una crescita spensierata e senza ulteriori conseguenze scaturite da eventuali guerre tra ex partner. Tra i punti salienti deluno più di tutti ha catturato la nostra attenzione, ed è quello che prevede di non ...

Corriere

male dell'altro genitore: il patto tra gli ex coniugi in Veneto. Negli scorsi giorni, in Veneto, è stato approvato un patto genitoriale tra due divorziati, una scelta questa con ......scambio sul posto Autoconsumo e scambio sul posto sono due concetti di cui si sente molto, ... inoltre questo sistema di gestione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili non lasciasenza ... Verona, mamma e papà si lasciano e firmano un contratto: «Catechismo, salute e mai parlare male dell’altro genitore» Il giornalista francese Pierre Sautreuil ricostruisce la storia di un personaggio che incrocia la storia della Russia post sovietica e ci rimbalza contro, con cui sviluppa un rapporto di intimità, dif ...