Macron e Meloni migranti si danno la mano | Ozmo e l' ultima provocazione a Parigi

Lo street art toscano dedica un manifesto allo scontro politico tra Italia e Francia sulle navi delle ong. 'L'arte è ......palcoscenico della politica internazionale per Giorgia, arrivata a Bali per il primo viaggio in Asia da presidente del Consiglio ( G20, IL LIVEBLOG ). Nessun incontro in programma con...A cosa si riferisce in particolare Al fatto che il governo abbia voluto rivendicare, per accreditarsi politicamente, l’accordo che Meloni aveva fatto con Macron quando si sono incontrati a Sharm el ...Lo street art toscano dedica un manifesto allo scontro politico tra Italia e Francia sulle navi delle ong. "L'arte è libera" ...