M5S | Ciampi | “La legge consuma-suolo di De Luca è anticostituzionale”

(Di lunedì 14 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “La battaglia sullaregionale “Disposizioni in materia di semplificazione edilizia, di rigenerazione urbana e per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” va avanti. La maggioranza di Deprova a girare la frittata su una norma che prevede nuovo consumo die nuove costruzioni con la scusa della riqualificazione e della semplificazione. In realtà deve fare quel che il Mibac gli impone: ritirare laregionale del 10 agosto 2022 n. 13 e modificarla. Si tratta di una norma che non tiene conto che la Campania è senza unaurbanistica e senza piano paesaggistico e, inoltre, che favorisce la lobby dei costruttori e non i cittadini. Viviamo una generale emergenza ambientale e non abbiamo bisogno di nuove deroghe presentate sotto ...