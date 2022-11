Lutto per Stefano Pioli | morto il cognato | il messaggio del Milan

(Di lunedì 14 novembre 2022) Graveper, che nelle scorse ora ha perso il; a darne l’annuncio è iltramite unpubblicato sul proprio profilo Twitter: “Ilstringe commosso tutta la famiglia del nostro Mister in un abbraccio forte e intenso per la perdita del caroLuca”. Spiegata, in questo modo, anche l’assenza del tecnico rossonero alle interviste successive alla partita contro la Fiorentina, vinta ieri per 2-1., infatti, non si era presentato per motivi personali, al suo posto aveva parlato Paolo Maldini. SportFace.

Stefano Pioli via da San Siro piangente:familiareil commissario tecnico . Maldini in conferenza stampa al posto di Stefano Pioli . Maldini: "La differenza la sta facendo il Napoli" . ......genitori comporta anche un processo definito il "lavoro del" che implica la rinuncia al ruolo di bambino che si ricopriva con i propri genitori e il doversi identificare con questi ultimi... Vallefoglia: Lutto per Kosheleva che rientra in Russia per il funerale del fratello