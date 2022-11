Lupi che sbranano cani Lo zoologo | abbattimento selettivo possibile per casi particolari - Magazine

QUOTIDIANO NAZIONALE

Boitani: devono essere ben motivati, è un animale protetto. Ispra calcola i danni alle aziende agricole: 2 milioni di euro all'anno e 3.600 uccisioni, pecore e capre ...'Hanno portato la maggior parte della collezione dello zoo in Crimea: da lama ead asini e scoiattoli'. Zubkov,si fa chiamare Lion Man, è stato condannato per negligenza dopouna delle ... Lupi che sbranano cani. L'esperto: abbattimento selettivo possibile per casi particolari Lo zoologo: devono essere ben motivati, è un animale protetto. Ispra calcola i danni alle aziende agricole: 2 milioni di euro all'anno e 3.600 uccisioni, pecore e capre soprattutto ...«Gli allevatori non hanno invaso il territorio nativo dei lupi ed essi sono, da generazioni, custodi e manutentori degli alpeggi, ma in queste condizioni diventa difficile continuare le attività» ...