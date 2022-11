L' ultima battaglia di Genny e Ciro

Leggi su iodonna

(Di lunedì 14 novembre 2022) Per chi avesse perso il finale di Gomorra – la serie o per chi volesse rivedere in azioneSavastano eDi Marzio, stasera TV8 (alle 21.30) propone per la prima volta in chiaro la stagione 5 della serie, tratta dall'omonimo romanzo di Roberto Saviano, che ha segnato uno spartiacque. Giusto per la cronaca: il New York Times inserisce il titolo fra le produzioni non americane più importanti del decennio 2010/2020. Gomorra – La serie, tutte le donne al potere